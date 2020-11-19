إحباط تسلل لـ'داعش' في جزيرة الصينية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، عن إحباط تسلل لتنظيم "داعش" في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين.
وقالت الهيئة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة من، إن "قوات اللواء 31 بالحشد الشعبي أحبطت، اليوم الجمعة، عملية تسلل لفلول داعش الإرهابي في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين".
ولم يُضف إعلام الهيئة مزيداً من المعلومات عن طبيعة التسلل، لكنه قال إنه سيعلن التفاصيل لاحقاً.
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