إحباط تسلل لـ'داعش' في جزيرة الصينية

وقالت الهيئة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة من، إن "قوات اللواء 31 بالحشد الشعبي أحبطت، اليوم الجمعة، عملية تسلل لفلول داعش الإرهابي في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين".

ولم يُضف إعلام الهيئة مزيداً من المعلومات عن طبيعة التسلل، لكنه قال إنه سيعلن التفاصيل لاحقاً.