الرئيس الأمريكي المنتخب: مكافحة كورونا لن تكون سهلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن مكافحة فيروس كورونا ستطلب وقتًا وعملاً جماعيًا، مشيرا إلى أن المهمة لن تكون سهلة.

وأضاف بايدن: يجب الحرص على توزيع لقاح فيروس كورونا بشكل مجاني وبطريقة آمنة، ونحن ننسق مع حكام الولايات لمعالجة تداعيات تفشي فيروس كورونا.



وشكى الرئيس الأمريكي المنتخب من أن عدم الاعتراف بفوزه حتى الآن يمنعه من معرفة خطة توزيع لقاح فيروس كورونا.

وقال بايدن، خلال اجتماع افتراضي مع خبراء في مجال الصحة، الأربعاء: "إذا لم يتح لنا الوصول للمعلومات فسنتأخر أسابيع أو أشهراً لوضع مبادرة كاملة لتوزيع اللقاحات ومواجهة كورونا".

وحذر من أن المشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة الآن ناتجة عن فشل الإدارة الحالية في الاعتراف بالفائز في الانتخابات.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من ربع مليون حالة، أمس الذي شهد تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ مايو/أيار الماضي.

وباتت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتخطى عتبة الربع مليون وفاة ، وهي أكثر دول العالم أيضا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس، حيث تقترب حصيلة المصابين من 5. 11 مليون حالة.