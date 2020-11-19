الأردن: موقفنا ثابت في دعم الوحدة الترابية للمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.

وبحث العاهلان الأردني والمغربي، خلال الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين المملكتين الشقيقتين، والتطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا": "يأتي الاتصال في سياق نهج التشاور والتنسيق المستمرين بين الملك عبدالله الثاني وأخيه الملك محمد السادس، حيال التطورات الإقليمية والقضايا العربية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يعكس العلاقات الوطيدة التي تربطهما، ويؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين".

وأكد الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن الكامل إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في الخطوات التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية في منطقة الكركرات في الصحراء المغربية.

وشدد على موقف الأردن الثابت في دعم الوحدة الترابية للمغرب الشقيق، وجهود التوصل لحل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.





وهنأ العاهل الأردني، الملك محمد السادس على نجاح هذه الخطوات في إعادة فتح معبر الكركرات باتجاه الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

من جهته، رحب الملك محمد السادس بقرار الأردن فتح قنصلية عامة في مدينة العيون المغربية، والتي ستقوم وزارتا الخارجية في البلدين الشقيقين بالتنسيق لاتخاذ الخطوات اللازمة بشأنها.

وعبر عن شكره لأخيه الملك عبدالله الثاني وتقديره لهذا القرار المهم، الذي يؤكد المواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية في دعم الوحدة الترابية للمغرب الشقيق.

ونجحت المملكة المغربية، خلال الأيام الماضية، في تأمين معبر الكركرات الرابط بين أقاليمها الجنوبية وجارتها موريتانيا، من المليشيات الانفصالية.