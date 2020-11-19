بعد الإمارات.. الأردن يفتح قُنصليته بالعيون المغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن نيتها فتح قُنصلية لها بمدينة العيون المغربية، ما يُعزز الموقف الدولي للمملكة المغربية، ويُضعف أطروحة المليشيات الانفصالية.

الخطوة الأردنية تأتي بعد أسابيع قليلة من تدشين دولة الإمارات العربية المتحدة قُنصليتها في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية المغربية.

وبحسب بيان للديوان الملكي المغربي، فإن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين قد زف في اتصال هاتفي مع أخيه العاهل المغربي الملك محمد السادس، قرار فتح القنصلية.

وخلال الاتصال، أشاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين بالقرارات التي أمر بها ملك المغرب لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية.

وفي السياق نفسه، هنأ العاهل الأردني أخاه عاهل المغرب بنجاح عملية إعادة فتح معبر الكركرات أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة المغربية في اتجاه الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

وبهذه المناسبة، عبر الملك عبدالله الثاني للملك محمد السادس عن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية.

ولفت البيان إلى أن وزارتا الخارجية في البلدين ستقومان بالتنسيق لوضع الترتيبات الضرورية لذلك.

وفي السياق نفسه، عبر الملك محمد السادس، لأخيه الملك عبد الله الثاني، عن تقديره وامتنانه لهذا القرار الهام الذي يندرج في إطار المواقف المؤيدة التي ما فتئت المملكة الأردنية الهاشمية تعبر عنها بشأن قضية وحدة المغرب الترابية.

وأضاف البيان أن هذه المكالمة تأتي "في إطار ما يجمع العاهلين الكريمين من وشائج موصولة ومودة صادقة، وتجسيدا لنهج التشاور المستمر والتنسيق الدائم بينهما، وترسيخا لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل بين المملكتين الشقيقتين."

العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد في وقت سابق تمسك بلاده بوقف إطلاق النار ومواصلة الجهود السياسية بعد المواجهة المحدودة في منطقة الكركرات.

وقال الملك محمد السادس خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، تناول التطورات الأخيرة، إن بلاده رغم مساعيها للسلام، عازمة على الرد بأكبر قدر من الصرامة، في إطار الدفاع الشرعي، ضد أي تهديد لأمنها ومواطنيها".

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة افتتحت أوائل الشهر الجاري قنصليتها بمدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في حدث تاريخي يزين العلاقات بين الدولتين.

وبافتتاح الإمارات قنصليتها في مدينة العيون، أمس الأربعاء، أصبح مجموع القنصليات الدولية الموجودة في الأقاليم الجنوبية 16.

ومن بين تلك القنصليات 9 بمدينة العيون تعود إلى مملكة إسواتيني وزامبيا وبوروندي وكوت ديفوار وأفريقيا الوسطى والجمهورية الديمقراطية لساوتومي والجابون وجمهورية القمر المتحدة، ثم الإمارات العربية المتحدة.

