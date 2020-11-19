فرنسا تسجل انخفاضا ملموسا في إصابات كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت فرنسا عن تسجيل 21150 إصابة جديدة بكورونا الخميس، انخفاضا عن 28383 حالة أمس الأربعاء، مع استمرار تراجع الضغط على المستشفيات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن "عدد المصابين في المستشفيات انخفض بواقع 497 إلى 32345 حالة، بينما انخفض عدد المرضى في العناية المركزة بواقع 122 إلى 4653 خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتحتل فرنسا المرتبة الرابعة عالميا من ناحية الإصابات بكورونا، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليونين و86288، فيما بلغت الوفيات 47127 حالة.