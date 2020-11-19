الديوان الملكي المغربي: الأردن يعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن نيتها فتح قُنصلية لها بمدينة العيون المغربية، ما يُعزز الموقف الدولي للمملكة المغربية، ويُضعف أطروحة المليشيات الانفصالية.



الخطوة الأردنية تأتي بعد أسابيع قليلة من تدشين دولة الإمارات العربية المتحدة قُنصليتها مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية المغربية.

وبحسب بيان للديوان الملكي المغربي، فإن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين قد زف في اتصال هاتفي مع أخيه العاهل المغربي الملك محمد السادس، قرار فتح القنصلية.

وخلال الاتصال، أشاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بالقرارات التي أمر بها ملك المغرب لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية.

وفي نفس السياق، هنأ العاهل الأردني، أخيه عاهل المغرب بنجاح عملية إعادة فتح معبر الكركرات أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة المغربية في اتجاه الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

وبهذه المناسبة، عبر الملك عبدالله الثاني للملك محمد السادس عن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية.

ولفت البيان إلى أن وزارتا الخارجية في البلدين ستقومان بالتنسيق لوضع الترتيبات الضرورية لذلك.

وفي نفس السياق، عبر الملك محمد السادس، لأخيه الملك عبد الله الثاني، عن تقديره وامتنانه لهذا القرار الهام الذي يندرج في إطار المواقف المؤيدة التي ما فتئت المملكة الأردنية الهاشمية تعبر عنها بشأن قضية وحدة المغرب الترابية.

وأضاف البيان أن هذه المكالمة تأتي "في إطار ما يجمع العاهلين الكريمين من وشائج موصولة ومودة صادقة، وتجسيدا لنهج التشاور المستمر والتنسيق الدائم بينهما، وترسيخا لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل بين المملكتين الشقيقتين."