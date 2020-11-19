شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: تفجير أنبوب الغاز الرئيسي المغذي للعريش والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ذكرت مصادر أمنية وشهود عيان بشمال سيناء، اليوم (الخميس)، أن مسلحين استهدفوا أنبوب خط الغاز الرئيسي المغذي لمدينة العريش المصرية.
وأشارت المصادر إلى أن المسلحين استخدموا عبوات ناسفة لتفجير خط الغاز القادم من القنطرة شرق بمنطقة سبيكة بمدينة بئر العبد، على بعد 35 كم من مدينة العريش.
وشوهدت ألسنة الدخان واللهب تتصاعد من مسافات بعيدة من جراء الانفجار، وعلى الفور قامت أجهزة الأمن بإخطار شركة «غاسكو» المسؤولة عن خطوط الغاز لغلق المحابس الرئيسية لتقليص حجم النيران المتصاعدة.
وتم الدفع بقوات الدفاع المدني، وخبراء المفرقعات، لمكان الحادثة للسيطرة على الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: تفجير أنبوب الغاز الرئيسي المغذي للعريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.