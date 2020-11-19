شكرا لقرائتكم خبر عبدالله آل خليفة:طهران تزعزع استقرار المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد سفير البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عبدالله بن راشد آل خليفة أن الدور الإيراني يعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين ( بنا) عن السفير البحريني قوله، خلال مشاركته في ندوة عقدها نادي واشنطن الاقتصادي، وشارك فيها سفيرا دولتي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في أول فعالية عامة تجمع سفراء الدول الثلاث، إنه «ينبغي على الولايات المتحدة، حال توقيع اتفاق جديد مع إيران، الأخذ بعين الاعتبار كل التحديات التي تواجه دول المنطقة وليس فقط برنامج إيران في مجال الصواريخ الباليستية، ومنها أنشطة دعم الإرهاب ونشر أيديولوجية وطموح الهيمنة الذي شهدناه من إيران خلال الأربعين عاما الماضية».

وأضاف أن رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين المتعلقة بالتعايش السلمي في مملكة البحرين والمنطقة، كان لها الدور الأساس في الخطوة التاريخية المهمة التي اتخذتها مملكة البحرين والمتمثلة في توقيع إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل، مضيفا أن ملك البحرين كان حريصا على دعم مسيرة الأمن والسلام في المنطقة، باعتبار ذلك أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن «البحرين اتخذت هذه الخطوة بالتشاور مع حلفائها في المنطقة وخارجها، من منطلق القناعة بأننا على المسار الصحيح، حيث أسفرت المباحثات المشتركة مع الجانب الإسرائيلي عن توقيع مذكرات تفاهم».

وأوضح أن البحرين تتطور بشكل سريع من خلال تنويع مصادر الدخل والرؤية المتطورة في مجال تنمية ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أجرت في إطار مكافحتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) 1.8مليون فحص، متجاوزة بذلك عدد السكان من مواطنين ومقيمين.