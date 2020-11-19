السعودية تدعم الجهود الأممية لوقف مأساة سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت السعودية دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى سوريا جير بيدرسون، وكل الجهود الرامية إلى وقف المأساة في سوريا، واستئناف أعمال اللجنة الدستورية، مفيدة بأنها أسهمت في تسهيل التوصل لحل سياسي من خلال استضافتها لمؤتمري الرياض1 والرياض 2 ، التي أفضت إلى تأسيس هيئة المفاوضات السورية، وبذلت كل جهد ممكن وستستمر لتوحيد المعارضة السورية وجمع كلمتها.

وأكد نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي أمام المنظمة الدولة على أنه مرت عشرة أعوام وما زالت معاناة الشعب السوري مستمرة في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم، وإن تغيرت المواقع والأماكن وأساليب القهر، إلا أن المعاناة ما زالت نفسها.

وقال «الظروف التي أدانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية ما زالت قائمة، بما فيها تشريد الملايين في الخارج، ونزوح الملايين أيضا في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، ولذلك يأتي هذا القرار ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أيا كان مصدرها علما بأن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة حملت النظام السوري مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات».

وأضاف «يدين هذا القرار بشدة تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا والقتل العشوائي والاستهداف المتعمد للمدنيين، واستمرار الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة وعمليات القصف الجوي، مما تسبب في مصرع أكثر من 500 ألف شخص، بما في ذلك مقتل ما يقارب 17 ألف طفل، واستمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي تتم بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع من خلال تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة بموجب القانون الدولي».

ورحب منزلاوي باسم وفد المملكة بإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، مبينا أن ذلك يؤكد على أن هذه الخطوة تعد بارقة أمل نحو المضي قدما إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق، ويضمن العودة الآمنة الطوعية الكريمة للاجئين من أبنائه وفقا للمعايير الدولية.