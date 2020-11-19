متظاهرون عراقيون يغلقون شوارع الناصرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلق محتجون عراقيون أمس عددا من الطرق الرئيسة والجسور في محافظة ذي قار (375 كلم جنوب بغداد).

وقال الشهود «إن مجاميع من المتظاهرين قاموا بقطع الطرق الرئيسة وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بإحراق الإطارات في الشوارع وغلق جسري النصر والحضارات للمطالبة بإقالة محافظ ذي قار والكشف عن مصير المختطفين وتحسين الخدمات وحل أزمة الوظائف».

من جانب آخر، تجمع العشرات من المتظاهرين في مكان منفصل أمام مبنى شركة نفط ذي قار للمطالبة بتوفير وظائف وحل أزمة البطالة.

وبحسب الشهود، فإن القوات الأمنية انتشرت في الشوارع لضبط الأمن ومنع استهداف المباني الحكومية.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص في محافظة كركوك (250 شمالي بغداد).

وقالت الوكالة «إن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من تفكيك وإلقاء القبض على خلية ارهابية نائمة مكونة من أربعة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك.

وأشارت إلى أن الموقوفين مطلوبون وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في ديوان الخدمات وديوان الجند تحت مسميات (أبوزيد وأبوعزام وأبوزياد وأبوأحمد)».

وأضافت «إنهم اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية معهم باشتراكهم بعدة عمليات إرهابية من بينها ما يسمى (غزوة تل أسقر) ضد قوات البشمركة و(غزوة الضباب) في محافظة كركوك»، مؤكدة على أنه تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.