شكرا لقرائتكم خبر فلسطين: زيارة بومبيو للمستوطنات سابقة خطيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان المجلس الوطني الفلسطيني أمس زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمستوطنة «بساغوت» المقامة في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وعد في بيان صحفي أمس، صدر عن رئيسه سليم الزعنون، هذه الزيارة سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وتحديا أمريكيا سافرا لقرارات الشرعية الدولية.

وطالب مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، وبرلمانات العالم بإدانة هذه الزيارة «الاستعمارية»، واتخاذ ما يلزم ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير خارجيتها، الذي يتحدى كل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية.