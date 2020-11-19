إثيوبيا تتهم رئيس منظمة الصحة العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم قائد الجيش الإثيوبي أمس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أبرز الشخصيات العالمية المتحدرة من تيجراي، بالضغط لمصلحة الإقليم المتمرد ومساعدة سلطاته في الحصول على الأسلحة.

وقال قائد الجيش برهان جولا، في مؤتمر صحفي لدى حديثه عن مدير عام الهيئة الأممية «عمل في دول مجاورة لإدانة الحرب. عمل لمصلحتهم للحصول على الأسلحة».

وأشار إلى أن تيدروس «لم يوفر جهدا» لمساعدة «جبهة تحرير شعب تيجراي»، الحزب الذي يقول رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إنه يستهدفه في حملته العسكرية على المنطقة.