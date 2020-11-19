22 شخصية تطالب فرنسا بحظر جماعة الإخوان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت 22 شخصية فرنسية بارزة في رسالة مفتوحة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس حكومته جان كاستيكس، ووزير داخليته جيرالد دارمانة، إلى حظر تنظيم (مسلمو فرنسا)، الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وطالب موقعو الرسالة بتوجيه ضربة إلى قلب المرجعية الأيديولوجية للتطرف، وأوضحوا أن مفكري الإخوان أعداء للغرب، وقد أيدوا النظام النازي، كما أنهم ملهمو التطرف العالمي.

واشاروا إلى أن اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا غير اسمه إلى (مسلمي فرنسا) عام 2017 بدافع حسابات سياسية، وخلصت الرسالة إلى القول «إن فرنسا بلد الأنوار وموطن فولتير، هي المستهدفة في المنزلة الأولى من جانب الإخوان».. وفقا لقناة (العربية).

وتأتي دعاوى حظر شبكة الإخوان العالمية في فرنسا، بعد أيام من تأكيد هيئة كبار العلماء في السعودية على أن جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب، فيما أكدت دار الإفتاء المصرية على أن قرار هيئة كبار العلماء السعودية باعتبار الإخوان جماعة إرهابية يؤكد على أن المسلمين حول العالم يلفظون الجماعة الإرهابية، وأنها مؤسسة لكافة جماعات الإرهاب في العصر الحديث.