شكرا لقرائتكم خبر التحقيق في رشوة المشاركين بالحوار الليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحسب موقع «218» الليبي طالب الأعضاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإجراءات تحقيق في المزاعم على أعلى درجة من الشفافية وإطلاع الشعب الليبي على نتائجه، باعتباره صاحب الحق السيادي في هذا الصدد.وطالبوا البعثة الأممية بتعليق عضوية من تناولتهم المزاعم الجادة المذكورة، مؤكدين أن مصداقية الحوار وجديته ومخرجاته، ومصداقية العملية السياسية، ستتوقف على جدية التحقيقات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.