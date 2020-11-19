شكرا لقرائتكم مصر.. تفجير خط للغاز بسيناء والسلطات تسيطر على النيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض خط الغاز في شمال سيناء لتفجير أدى لاشتعال النيران فيه قبل أن تتمكن السلطات من إخماده والسيطرة عليه.

وتعرض خط أنابيب الغاز العريش القنطرة في منطقة التلول بشمال سيناء، اليوم الخميس، لتفجير أدى لاشتعال النيران فيه والتي شوهدت على بعد أكثر من 40 كيلومترا من اتجاه بئر العبد الغربي والعريش الشرقي.

وسيطرت السلطات على النيران وتمكنت من إخمادها، فيما كشفت مصادر أن الخطوط الرئيسية للغاز آمنة بعد إغلاق المحابس في تلك المناطق.

في سياق متصل أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم السيطرة علي النيران التي اندلعت نتيجة انفجار الخط بعد إغلاق محابس التحكم الرئيسية بالخط.

من تفجير خط للغاز بسيناء



وأضاف في بيان رسمي أن التفجير لن يؤثر علي إمدادات الغاز إلي المحطة البخارية بالمساعيد وإلي مساكن المواطنين بمدينة العريش والي المنطقة الصناعية بوسط سيناء.

وأشار إلي أنه جرى التنسيق مع الشركة المصرية للغازات "جاسكو" فور وقوع الانفجار ، والتي قامت بإغلاق محابس التحكم لسرعة السيطرة علي الحريق.

