شكرا لقرائتكم بريطانيا: استئناف العلاقة بين فلسطين وإسرائيل خطوة مهمة نحو السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر وزير الخارجية البريطاني، دومينك راب، أن قرار السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية إعادة التعاون على أساس الاتفاقيات الثنائية القائمة هو خطوة مهمة وبناءة نحو السلام.
وعقد اليوم الخميس أول لقاء للتنسيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك منذ توقف هذه الاجتماعات قبل نحو 6 أشهر.
وتم الاجتماع اليوم في رام الله بالضفة الغربية بين وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، ومسؤول الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، كميل أبو ركن. وقد هدف الاجتماع لوضع الخطوط العريضة لعودة الاتصالات بين الجانبين.
في سياق آخر، أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن "بريطانيا تشجع جميع الأطراف على المشاركة في محادثات السلام القبرصية".
وأضاف: "شاركت اليوم مع وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو في العمل من أجل خفض التوترات في شرق المتوسط، ورحبت بالتقدم الذي أحرزه منتدى الحوار السياسي الليبي".
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