شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ترامب تتبدد بعد إعادة الفرز.. وبايدن يحقق رقماً قياسياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توشك آمال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الفوز بالسلطة على التلاشي أكثر من أي وقت مضى، بعدما أكد مسؤولون، أمس الأول الأربعاء، أن إعادة إحصاء أصوات جورجيا وويسكونسن لن تغير هزيمة الملياردير الجمهوري الذي جرى تضليله بالحديث عن عمليات «تزوير»، ما اضطره إلى دفع ملايين الدولارات من جيبه الخاص، في وقت يقترب فيه منافسه جو بايدن من كسر رقم قياسي، بعد حصوله على نحو 80 مليون صوت انتخابي، فيما لا يزال فرز الأصوات جارياً في بعض المناطق.

انتهت، أمس الخميس، الفترة المحددة لإعادة فرز الأصوات في مقاطعات ولاية جورجيا ال159، بعد استمرارها ستة أيام. وأكد مسؤولون في الولاية أن نحو 6 آلاف صوت أضيفت إلى الأصوات المحتسبة، لكن ذلك لم يغير من نتيجة الانتخابات في الولاية بشكل كبير، إذ تقلص الفارق بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن من نحو 14 ألف صوت إلى نحو 12800 صوت لمصلحة مرشح الديمقراطيين.

وقال مسؤولو الانتخابات في الولاية إن إعادة الفرز لم تقدم دليلاً على مزاعم ترامب غير المستندة إلى أدلة بالاحتيال على نطاق واسع. وقال جابرييل سترلينج مدير نظام التصويت بالولاية للصحفيين «تم تضليله على هذه الجبهة».

وبالمثل، قال مسؤولو الانتخابات في ويسكونسن إن إعادة إحصاء الأصوات جزئياً استجابة لطلب حملة ترامب لن تغير خسارة الرئيس الحالي في الولاية التي فاز بها في 2016.

واحتج العشرات من أنصار ترامب في مدينة أتلانتا عاصمة الولاية، مطالبين بوقف ما وصفوه ب«سرقة الانتخابات».

وقالت وزيرة الخارجية الديمقراطية لولاية أريزونا، كاتي هوبز، إنها واجهت تهديدات متصاعدة بالعنف، وألقت باللوم على ترامب في نشر معلومات مضللة لتقويض الثقة بالنتائج.

وأكدت لجنة الانتخابات في ويسكونسن أنها ستعيد إحصاء الأصوات في مقاطعتي ميلووكي ودين، بعدما سددت حملة ترامب ثلاثة ملايين دولار. وأفاد سكوت ماكدونيل، المسؤول بمقاطعة دين، بأن إعادة الإحصاء تبدأ اليوم الجمعة، وتنتهي في غضون أيام. وقال إنها ربما لن تغير الحصيلة بشكل كبير. وأضاف: «بالتأكيد لا يوجد شيء قريب مما هو مطلوب لتغيير النتائج».

وطعن ترامب، أمس الأول الأربعاء، على نتائج ميشيجان، إذ زعم من دون دليل، أن عدد الأصوات في ديترويت تجاوز عدد السكان. وقال على «تويتر»: «في ديترويت، عدد الأصوات أكبر كثيراً من الناس. لا يمكن فعل أي شيء لمعالجة هذا الاحتيال الضخم. لقد فزت بولاية ميشيجان».

من جهة أخرى، اقتربت حصيلة الأصوات التي فاز بها جو بايدن من رقم قياسي يناهز 80 مليون صوت، بينما تتواصل عملية إعادة فرز الأصوات في بعض المناطق. لكن ترامب حقق أيضاً علامة عالية لأكبر عدد من الأصوات لمرشح منافس.

وبعد فرز أكثر من 155 مليون صوت، بلغت نسبة المشاركة 65 % من الناخبين المؤهلين، وهي أعلى نسبة منذ عام 1908. ويتقدم بايدن حالياً في المجمع الانتخابي بفارق 290-232. لكن هذا لا يشمل أصوات جورجيا.

وإذا استمر تقدم بايدن، فسيفوز ب306 من أصوات المجمع الانتخابي، بينما يملك ترامب 232 صوتاً، وهو الهامش نفسه الذي فاز به ترامب في عام 2016.

وفي بنسلفانيا، سعت حملة ترامب إلى معاودة رفع دعوى قضائية لم تمض قدماً فيها، وكانت زعمت خلالها بأنه لم يُسمح للمراقبين الجمهوريين بمتابعة إحصاء الأصوات. وقال المحامون إنهم تخلوا عن هذه المزاعم بسبب سوء التواصل. وقالت المحكمة العليا بالولاية، إنها ستنظر استئنافاً في قضية منفصلة تطعن في آلاف الأصوات المرسلة بالبريد في فيلادلفيا.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية الأمريكية، أنها لن تنقل الصلاحيات الرئاسية إلى إدارة بايدن حتى تعلن إدارة الخدمات العامة، عن فوزه في الانتخابات.

ونقلت «سي إن إن» عن وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، قوله: «أوضحنا أنه بمجرد أن تصدر إدارة الخدمات العامة حكمها، سنضمن تنفيذ بشكل كامل وسلس عملية نقل الصلاحيات. سنعمل وفق المتطلبات المحددة».

وترفض إدارة ترامب، التشاور مع ممثلي بايدن، حتى تعلن إدارة الخدمات العامة تسميته رئيساً منتخباً للبلاد. ولا يوجد إطار زمني دقيق لهذه الهيئة الرقابية لتعلن فوز مرشح معين في الانتخابات. ويتم ذلك عادة بعد عدم وجود شك في نجاحها، وظهور ضرورة لبدء نقل السلطة في أسرع وقت ممكن.

ومن المقرر الموافقة على نتائج تصويت الهيئة الانتخابية في 6 من يناير/ كانون الثاني المقبل، خلال اجتماع مشترك لمجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس، يليها بأسبوعين إقامة حفل تنصيب الرئيس المنتخب. ( وكالات)