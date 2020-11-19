شكرا لقرائتكم خبر عن نوبة سعال تنتاب بوتين أمام الكاميرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى الكرملين إصابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي مشاكل صحية بعد ظهوره وهو يسعل خلال اجتماع متلفز. وظهر الرئيس الروسي (68 عاماً) في اللقاء وهو يسعل أثناء حديثه مع مسؤولين روس حول الأزمة المالية التي تسبب فيها فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية، نفي الكرملين تعرض الرئيس الروسي لأي وعكة صحية، واصفة الأمر بأنه «طبيعي تماماً». وأضافت الوكالة أن الرئيس الروسي اعتذر عن السعال خلال الاجتماع، وأكمله بدون توقف. ورفع بوتين يده اليمنى على فمه أثناء نوبة السعال، وقال للحضور «اعذروني».

وعلقت إذاعة ماياك الروسية على مقطع بوتين قائلة: «لقد استسلمت الحبال الصوتية لبوتين، بينما كان يتشاور مع حكومته لمحاربة فيروس كورونا». وكان بوتين قد أبدى قلقه إزاء ارتفاع نسب وفيات فيروس كورونا المستجد في روسيا، محذراً المسؤولين في الوقت نفسه، من التظاهر «أن كل شيء على ما يرام». (وكالات)