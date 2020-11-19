الاعتراف برخص القيادة واستبدالها بين الإمــارات وإســـتونيا وســلوفينيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

وقع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع أرماس رينسلو وزير الخارجية في جمهورية إستونيا، ومع جيرني فرتوفيتش وزير البنية التحتية في جمهورية سلوفينيا، مذكرتي تفاهم بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة بين دولة الإمارات وكل من إستونيا وسلوفينيا.

وتهدف مذكرتا التعاون إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك، وتطوير العلاقات بين الدول الثلاث، إيماناً منها بعمق العلاقات التي تربط بينها بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة بالإمارات وإستونيا وسلوفينيا.

تنص مذكرتا التفاهم على الاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة من الإمارات وإستونيا، ورخص القيادة الصادرة من الإمارات وسلوفينيا واستبدالها دون إجراء الاختبار النظري والعملي، بهدف تسهيل تنقل حاملي رخص القيادة من البلدين أثناء الإقامة أو الزيارة.

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