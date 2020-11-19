«علاقـات الشـارقــة» تبحـث تعزيـز التعـاون مـع بلجراد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

بحث الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، مع ستانيمير فوكيتشيفيتش، سفير صربيا لدى الإمارات، فرص تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها العلاقات التجارية والثقافية وتبادل الخبرات في مجال التعليم، وبشكل خاص التعليم الجامعي.

ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الدائرة، بحضور الشيخ ماجد القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، إمكانية تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة بين الطرفين.

تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الحيوية الواعدة، كما جرى الاتفاق على قيام وفد من إمارة الشارقة، يضم عدداً من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، بزيارة صربيا بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بينهما.

وأكد الشيخ فاهم القاسمي، أن العلاقات التاريخية بين الشعبين الصربي والإماراتي تجسدت عام 2019 من خلال توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم من قبل اللجنة المشتركة بين البلدين، شملت القطاع الزراعي والغذائي والطاقة المتجددة والعقارات.

وأشار الشيخ فاهم القاسمي إلى أن اللقاء الذي جمعه بالسفير الصربي جاء بهدف البحث في آلية ترجمة هذه المذكرات، بما يحقق المصالح المشتركة، وبشكل خاص توجه المستثمرين الصربيين نحو أسواق الإمارة.

وأكد ستانيمير فوكيتشيفيتش، أهمية جهود إمارة الشارقة في بناء اقتصاد متنوع ومتوازن، والاهتمام بالجوانب التنموية العلمية والثقافية، إلى جانب تهيئة بيئة أعمال تعتمد على الصناعة والإنتاج والأصول الحقيقية وشراكة المجتمع، ممثلاً في المؤسسات الحيوية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.