شكرا لقرائتكم خبر عن «نسائية ديوا» تطلق «إضاءة»لإبراز إنجـــازات الموظــفات ونجــــاحاتهـن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مبادرة «إضاءة» للتعريف بإنجازات موظفات الهيئة من مختلف القطاعات، وعرض إنجازاتهن العملية والمهنية، وإبراز مشاركتهن في الأعمال المجتمعية والتطوعية، حيث سلطت اللجنة من خلال نشرات إلكترونية داخلية، الضوء على النماذج النسائية الناجحة والفاعلة في الهيئة والمجتمع.

وأشاد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة، بجهود الموظفات اللواتي يشكلن قدوة ملهمة في العطاء والالتزام والعمل الدؤوب.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «نشكر القيادة العليا في الهيئة التي تقدم كل سبل الدعم للجنة، بما يمكّنها من أداء دورها في تحفيز الموظفات على الإبداع. وقالت فاطمة خليفة الشامسي، مهندسة الاستدامة بقطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة، الحاصلة على جائزة الموظف التقني المتميز لعام 2019: «نتعهد بأن نكون دائماً جزءاً محورياً من الإنجازات المهمة التي تحققها الهيئة».

وقالت ريم السويدي، نائبة مدير أول لإدارة المواهب، من قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية: «لعبت البيئة المحفزة في الهيئة دوراً جوهرياً في تشجيعي على المشاركة في جملة من الأنشطة التطوعية أثمرت تكريم هيئة تنمية المجتمع لي عام 2019 كأفضل متطوعة».

كانت هذه تفاصيل خبر «نسائية ديوا» تطلق «إضاءة»لإبراز إنجـــازات الموظــفات ونجــــاحاتهـن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.