«اقتصادية رأس الخيمة» توعي 82 منشأة تجارية بالمواصفات الرسمية لعلم الدولة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

باشرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، العمل بمبادرتها السنوية «وطننا أمانة» التي تستهدف زيارة المنشآت التجارية التي تبيع أعلام الدولة، لتوعيتهم بمواصفات العَلَم الرسمية المعتمدة، تزامناً مع تجهيزات احتفالات المؤسسات الحكومية والخاصة باليوم الوطني ال49.

وزار مفتشو إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة 82 محلًا تجارياً ومكتبةً على مدار يومين مستهدفين توعية القائمين عليها والتدقيق على الأعلام المباعة للعائلات والمدارس خلال هذه الأيام، وذلك بالتأكد من جودتها وسلامتها من ناحية الألوان، وتجنب ربط أطرافها بخيوط ملونة، وألا تحمل أية عبارات أو أسماء.

وأكد فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة بأن علم الدولة هو رمز للهوية الوطنية وتحرص إدارة الرقابة والحماية التجارية في كل عام على إطلاق حملة «وطننا أمانة» لرفع الوعي لدى بائعي المنشآت التجارية والمكتبات المختصة ببيع القرطاسية، بالتدقيق والتأكد من توافر المواصفات المعتمدة في الأعلام قبل بيعها للزبائن، وسوف تستمر الحملة للأسبوع المقبل كمرحلة لاحقة، للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات والإرشادات.

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