شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة أبوظبي» و«الدولي لحماية الطبيعة» يطلقان مبادئ للاستفادة من معارف الصيادين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بمناسبة اليوم العالمي للثروة السمكية الذي يصادف 21 نوفمبر من كل عام، أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مبادئ توجيهية تهدف إلى تجميع معارف الصيادين والاستفادة منها في تطوير السياسات وتطبيقها، وذلك بالتعاون مع المنتدى العالمي للصيادين، ومجموعة العمل المعنية بمصايد الأسماك التابعة للجنة التخطيط الدولية.

وتؤكد هذه المبادئ التوجيهية الطوعية أهمية معرفة المجتمعات المحلية البحرية والساحلية، ومعرفة الصيادين ذوي الخبرة لوضع السياسات الخاصة بإدارة مصايد الأسماك، وهي مصممة لتقديم إرشادات حول كيفية الاستفادة من هذه المعرفة الثقافية الثرية في إدارة الموارد عبر مجموعة متعددة من السياقات، وذلك في إطار السعي لاتباع نهج النظام الإيكولوجي لإدارة مصايد الأسماك، وتضم عملية إدارة مصايد الأسماك مجموعة أوسع من مستخدمي النظم الإيكولوجية البحرية، بما فيها أنظمة المياه البحرية وأنظمة المياه العذبة، وكذلك المصايد التجارية والترفيهية والمعيشية وصغيرة الحجم.

وتم تطوير هذه المبادئ التوجيهية بواسطة فريق تقوده هيئة البيئة - أبوظبي، وتضمنت مساهمات من 50 خبيراً ودراسات حالة من 16 دولة، كما تم التشاور مع أصحاب المصلحة من الخبراء المتخصصين، والحكومات، ومنظمات الصيد الصغيرة، ومنظمات الصيد المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط البحثية والأكاديمية والقطاع الخاص.

كانت هذه تفاصيل خبر «بيئة أبوظبي» و«الدولي لحماية الطبيعة» يطلقان مبادئ للاستفادة من معارف الصيادين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.