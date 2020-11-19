شراكة بين «الإعلام الجديد» وشركة سعودية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت أكاديمية الإعلام الجديد في دولة الإمارات، في تعزيز حضورها وترسيخ سمعتها في الدول العربية بعد توقيعها لمذكرة تفاهم مشتركة مع شركة التأثير المباشر المتخصصة بمجال الاتصال والتسويق في المملكة العربية السعودية، لتطوير قدرات الشباب السعودي في مجال الإعلام الجديد والاتصال والتواصل وابتكار المحتوى الرقمي.

وتستهدف الشراكة الجديدة الاستفادة من خبرات الأكاديمية في تنمية مواهب الجيل الجديد من المؤثرين ورواد الاتصال الرقمي في السعودية.

وتتيح هذه الشراكة المجال أمام القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التسويق والإعلام الرقميين، واستكشاف البرامج التعليمية المتوفرة والرامية إلى إثراء المحتوى العربي الهادف على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال راشد العوضي، المدير التنفيذي للأكاديمية: «تركز الإعلام الجديد جهودها على تنمية المحتوى الرقمي المستدام في المنطقة العربية، وقد أكدنا دوماً التزامنا تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع شركاء متميزين في المنطقة يتفقون مع رؤية أكاديمية الإعلام الجديد، وطموحاتها».

من جانبه أشار وليد القحطاني، المؤسس والمدير العام لشركة التأثير المباشر إلى أن الشركة تعمل وفق استراتيجية جديدة تتضمن نسج شراكات مع مؤسسات محلية، وعالمية، بهدف تطوير المحتوى المحلي على صعيد الخبرات والمهارات في السوق السعودي.

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