شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الإدارية تحدد جلسة 24 نوفمبر للحكم فى طعون انتخابات دائرة الحامول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرَّرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حجز الطعون الانتخابية المقامة من قبل عدد من المرشحين بالدائرة الثالثة في محافظة كفر الشيخ ومقرها مركز شرطة الحامول، إلى جلسة 24 نوفمبر الجاري للحكم.

وكان مرشحون عن دائرة الحامول، أقاموا طعونًا أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، للمطالبة ببطلان نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة "الحامول"، والتي أُعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الأحد الماضي ، وقدم الطاعنون حافظة مستندات إلى هيئة المحكمة، للمطالبة ببطلان نتيجة انتخابات الدائرة المطعون عليها- تتضمن بحسب الحافظة - وجود أخطاء بمحاضر الفرز والتجميع.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت إجراء جولة الإعادة في هذه الدائرة، بين عصام عبد الغفار، ويونس عبد الرازق مرشحي حزب "مستقبل وطن"، ومحمد زكي، وعزت عبد الرحمن، "مستقلين" ، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل ، فيما تُجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.