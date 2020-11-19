شكرا لقرائتكم خبر عن سنوات من الإخلاص.. مواقف إنسانية للرئيس السيسى مع المصريين .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرة هى المواقف الإنسانية التى ظهرت من خلال تعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بعض المواطنين، والتى حملت الكثير من مظاهر الرقى فى تعامله مع المواطنين فى أكثر من مناسبة، واهتمامه البارز بالمرأة المصرية، وغيرها من الشباب وكبار السن، وكل طوائف المجتمع.
منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، وهو دائما ما يقدم نموذجًا للقدوة والمثل فى التواصل الإنساني، إضافة إلى كل ما يقدمه لكل مصرى، وحرصه على حرصه على التواصل الإنساني مع كل المواطنين في الكثير من المناسبات والجولات وغيرها، والتي يظهر فيها الرئيس مثال في الإنسانية.
مواقف عديدة وكلمات كثيرة، ذكرها الرئيس السيسي في الكثير من المناسبات، وصلت إلى كل المواطنين، وعبرت عن نبله وإخلاصه لمصر طوال تلك الفترة، منذ توليه حكم مصر.
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