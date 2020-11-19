شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يعزى النائب عبد الله لاشين فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأحر التعازى وصادق المواساة للنائب عبد الله لاشين فى والدته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد قدم واجب العزاء والمواساة للنائب عبد الله لاشين عضو مجلس النواب، في وفاة المغفور لها السيدة والدته، وذلك بمسقط رأسه بقرية الحمادين أم عثمان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير.

وقدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة الكريمة داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

رافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.