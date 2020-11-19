السبت.. فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، مواعيد فصل الخدمة في عدد من القرى بمراكز فارسكور والزرقا ودمياط، يوم السبت المقبل، لإجراء أعمال الصيانة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان له، أنه من المقرر، فيما يتعلق بهندسة كهرباء فارسكور، فصل تفريعة حجاجة من خط الغنيمية، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، والمناطق المتأثرة بالانقطاع قرية حجاجة وعزبة كسيبة.

وفي الزرقا، يجرى فصل محول الحمامصي بقرية كرم ورزوق، وذلك لأعمال الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المنخفض في الفترة نفسها.

ومن المقرر فصل محول الطريق بقرية دقهلة، من الثامنة صباحا وتتأثر منطقة المساكن، ومدخل قرية دقهلة بالجهة الشرقية بانقطاع التيار.

وأعلنت الشركة فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة الدورية، لخط تفتيش السرو من محطة محولات السلام من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، وتتأثر قرية تفتيش السرو، وعزبة البحيرة، وعزبة المأمورية وعزبة العرب وعزبة حافظ.

وفي مركز دمياط، يجرى فصل محول خط البصارطة، لمدة أربع ساعات، بداية من الثامنة صباحا، وتتأثر منطقة الجزيرة في قرية الشعراء، بانقطاع الخدمة في الفترة ذاتها.