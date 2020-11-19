رئيس الأركان يحضر التدريب المصري السوداني (نسور النيل-1) - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي: حضر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يرافقه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية المرحلة الرئيسية للتدريب الجوى المصري السوداني المشترك " نسور النيل – 1" والذي يجرى تنفيذه بإحدى القواعد الجوية بجمهورية السودان، بمشاركة وحدات من القوات الجوية وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين. ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري عبر فيسبوك، فيديو مشاركة الفريق محمد فريد في التدريب الجوي المشترك " نسور النيل 1". وانطلقت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك (جسر الصداقة – 3) والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الروسية. يأتي ذلك إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري.

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