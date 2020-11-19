المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحصل على اللقاح الروسي ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بودابست - (د ب أ):

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إن بلاده ستصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتلقى عينات من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، بينما عبر التكتل الأوروبي عن قلقه إزاء عدم الالتزام بالقواعد الصحية الخاصة بالتكتل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن منشور وضع سيارتو في صفحته على موقع "فيسبوك" قوله إن المجر حصلت على 10 عينات من اللقاح اليوم الخميس، وستبدأ في إجراء اختبارات معملية "شاملة" لاتخاذ قرار بشأن منح اموافقتها على استخدامه.

ووقعت المجر بالفعل على عقود للحصول على لقاحات من شركات غربية، تشمل 5ر6 مليون جرعة من شركة أسترازينيكا و4ر4 مليون جرعة من جونسون آند جونسون، ومثلها من فايزر، حسبما قال وزير شؤون مجلس الوزراء جيرجلي جولياس في وقت سابق اليوم في موجز متلفز.

وكانت المفوضية الأوروبية توصلت لاتفاقيات مع عدد من شركات الأدوية لتوريد لقاحات محتملة مضادة لمرض كوفيد-19 للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ودعت المفوضية الحكومة المجرية إلى النظر "بعناية بالغة" بشأن ما إذا كانت تود تفعيل الانسحاب الطارئ من قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الموافقة على منتجات طبية أو تجنب الوكالة الأوروبية للأدوية "إي إم أيه"، بشأن مسألة اللقاح الروسي.

ووفقا لبلومبرج، قالت المفوضية التي تمثل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، عبر البريد الالكتروني اليوم إن "السلطات في الاتحاد الأوروبي لم تتلق أي بيانات تتعلق بهذا اللقاح الروسي... ومن ثم، لا تستطيع الوكالة الأوروبية للأدوية إجراء تقييم (للقاح)، أو التعليق على سلامته وفعاليته".