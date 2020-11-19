تزامنا مع أزمة كورونا.. "أمازون" تفتتح صيدلية على الإنترنت لبيع الأدوية

افتتحت شركة أمازون صيدلية على الإنترنت لتمكن مرتادي متاجرها الرقمية من اقتناء الأدوية وتعبئة مخزونهم منها عبر هواتفهم وتوصيلها إلى بيوتهم في ظرف يومين فقط.

وأعلنت أمازون عن انطلاق بيع الأدوية على منصاتها التجارية الرقمية ابتداء من يوم الثلاثاء، كما ستبيع المراهم والأقراص، فضلا عن أدوية أخرى مثل الإنسولين.

ويتعين على المتسوقين وضع بياناتهم الشخصية على موقع أمازون وارسال وصفاتهم الطبية.

ووفقا لما أكدته أمازون، سيتم قبول مختلف شركات التأمين، فيما سيتم أيضا تمكين أعضاء اشتراكات برايم الذين لا يتمتعون بتأمين من شراء الأدوية عامة من أمازون والتمتع بتخفيضات.

يشار إلى أن أمازون كانت قد انفقت قبل عامين، 750 مليون دولار لشراء الصيدلية الإلكترونية "بيل باك"، التي تنظم الأدوية في حزم حسب وقت تناولها المحدد.

وقالت أمازون إن "بيل باك" مستمرة، وستركز على شحن الأدوية لمن يعانون من أمراض مزمنة.

وكالات