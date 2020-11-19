36176 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا، اليوم الخميس، 36176 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ارتفاعا من 34283 في اليوم السابق، وفقًا لقناة الغد.
وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات الجديدة المرتبطة بمرض كوفيد-19 بلغ 653 حالة، انخفاضا من 753 في اليوم السابق.
وكانت إيطاليا أول دولة غربيةيتفشى بها الفيروس وشهدت 47870حالة وفاة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير شباط، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت إيطاليا مليونا و309 آلاف حالة إصابة.
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