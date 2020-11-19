سوريا: زيارة بومبيو إلى الجولان زيارة استفزازية

وصفت وزارة الخارجية السورية، الخميس زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى مرتفعات الجولان المحتلة من اسرائيل، بالاستفزازية، وفقًا لقناة الغد.

وأكّد مصدر مسؤول في الوزارة، وفق ما نقل الاعلام الرسمي السوري، أن بلاده “تدين بأشد العبارات” زيارة بومبيو

إلى “المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل”.

وأكمل أن الزيارة تعد خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة” الرئيس الأميركي دونالد ترامب “وانتهاك سافر لسيادة” سوريا.