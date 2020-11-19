الولايات المتحدة تخصص 4 ملايين دولار لمساعدة البحرية الأوكرانية

خصصت الولايات المتحدة 4 ملايين دولار لمساعدة البحرية الأوكرانية في ماريوبول وبيرديانسك، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وأضافت السفارة على تويتر: "أعلنت الولايات المتحدة من خلال برنامجها لمراقبة الصادرات وأمن الحدود، عن تخصيص 4 ملايين دولار كمساعدات للحرس البحري الأوكراني في ماريوبول وبيرديانسك". المتحدة من خلال برنامجها لمراقبة الصادرات وأمن الحدود، عن تخصيص 4 ملايين دولار كمساعدات للحرس البحري الأوكراني في ماريوبول وبيرديانسك". وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن الأموال ستنفق على شراء معدات جديدة ستساعد الحرس الأوكراني على ضمان الأمن في بحر آزوف على مدار الساعة.

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