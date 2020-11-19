قادة يدعون مجموعة العشرين لتمويل لقاحات وفحوص كورونا للدول الفقيرة

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دعا روساء دول وحكومات ومنظمات، اليوم الخميس، دول مجموعة العشرين إلى تقديم تمويل طارئ لأجل توفير لقاحات واختبارات وأدوية جائحة فيروس كورونا المستجد للدول الفقيرة.

وقال رئيس جنوب أفريقيا ورئيسة وزراء النرويج ومدير منظمة الصحة العالمية ورئيسة المفوضية الأوروبية، في رسالة: إن قادة مجموعة العشرين، الذين سيعقدون قمة افتراضية خلال أيام، يجب أن يساعدوا في سد فجوة التمويل لشراء تلك المستلزمات الضرورية لمحاربة مرض كوفيد-19. ‭‭ ‬‬

وجاء في الرسالة أن «التزام قادة مجموعة العشرين في قمة المجموعة في الرياض بالاستثمار بشكل كبير في سد فجوة تمويل قيمتها 4.5 مليار دولار، لتسهيل الوصول لأدوات مكافحة كوفيد-19، سيساهم في إنقاذ الأرواح على الفور وسيضع أسسا لشراء وتسليم أدوات محاربة كوفيد-19 على نطاق واسع».

وأضاف القادة الذين وجهوا الرسالة أن الحصول على هذا التمويل «سيوفر استراتيجية للخروج من هذه الأزمة العالمية الاقتصادية والإنسانية».

وتسبب فيروس كورونا المستجد، حتى الآن، في وفاة 1.350.275 شخصا في العالم منذ ظهوره نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة الخميس عند الساعة 11.00 ت غ.

وأصيب أكثر من 56.234.440 شخصا في العالم بالفيروس.

ولا يوجد حتى الآن أي دواء أو لقاح ضد الفيروس. لكن بعض اللقاحات قيد التطوير دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية على البشر. وهي المرحلة التي تجري على آلاف المتطوعين من البشر.