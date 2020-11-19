رئيس الأركان الإسرائيلي يخضع للحجر الصحي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين كوخافي أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي يخضع للحجر الصحي بعد أن خالط مصابا بفيروس كورونا. وقال الجيش الإسرائيلي: “حسب إرشادات وزارة الصحة، سيخضع رئيس الأركان للحجر الصحي، وسيحافظ على جدول منتظم قدر الإمكان”.

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