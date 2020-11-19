كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد فرنسا.. البرلمان الألماني يدرس حظر "الذئاب الرمادية" التركية المتطرفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربة جديدة وجهتها ألمانيا للجم الإرهابي التركي، المتمثل في حركة الذئاب الرماية، حيث يدرس برلمانها حظر الحركة اليمينية المتطرفة.

وصادق البرلمان الألماني على طلب مشترك مقدم من أحزاب الائتلاف الحاكم والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر يطالب الحكومة بالنظر في حظر هذه المنظمة، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

وقال مقدمو الطلب إن المنظمة عنصرية ومعادية للسامية، كما أنها تعادي الديمقراطية، وتهدد الأمن الداخلي في ألمانيا.

وحسب تقرير لـ"الاستخبارات الداخلية"، فإن "الذئاب الرمادية" تنشر أفكارا قومية يمينية متطرفة، التقرير لفت إلى أن المنظمة لها علاقات بحزب الحركة القومية في تركيا، الذي يشكل تحالفا حكوميا مع حزب أردوغان "العدالة والتنمية".

وبهذه الخطوة، تسير ألمانيا على خطى فرنسا، التي حظرت قبل أسبوعين حركة "الذئاب الرمادية"، الحكومة الفرنسية قالت إن الحركة تثير التمييز والكراهية وضالعة في أعمال عنف.

الطلب المقدم إلى البرلمان الألماني رحب بالتصرف الفرنسي مع المنظمة، ويأمل أن تتبع دول أخرى النموذج الفرنسي.