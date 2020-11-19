قيادات سياسية في سباق غريب لنيل وظيفة بمجلس المستشارين

في سباق غريب نحو المناصب، يخوض أمين عام حزب سياسي، وعضو مكتب سياسي لحزب آخر، وشقيقة عضو مكتب سياسي لحزب مختلف كذلك، مباراة لولوج منصب مستشار عام لمجلس المستشارين، في مواجهة ثمانية مترشحين آخرين لا يبدو بأن لديهم تغطية سياسية مناسبة كما للمذكورين آنفا.

يتعلق الأمر بكل من كريم هريتان، الأمين العام لحزب البيئة والتنمية المستدامة، وكريم تاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وسهام أبشير، شقيقة يونس أبشير، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وثلاثتهم يطمحون إلى أربعة مناصب تدعى “مستشار عام”، بمجلس المستشارين، ويبلغ أجرها الشهري 40 ألف درهم دون حساب التعويضات. ويبدو بأن الشرط الوحيد الذي يجري فحصه في هذه المباراة هو توفر المترشحين على أقدمية من ست سنوات في منصب فوق السلم الإداري.

ويطرح وصول هؤلاء الثلاثة إلى القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخضعون للمقابلات الشفوية في وقت لاحقا من هذا الشهر، تحديات على شفافية هذه المباراة التي يعتقد الكثيرون داخل مجلس المستشارين بأن نتائجها باتت محسومة قبل إجراء تلك المقابلات.

كريم هريتان موظف في مجلس المستشارين، وكان قد تقدم إلى مباراة مماثلة قبل شهور، لكن لم يجر اختياره لنيل المنصب. تلك المباراة أيضا، وكان السباق آنذاك حول أربعة مناصب كذلك، نالها مرشحون محسوبون على حزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية وحزب الاستقلال. ومن الواضح أن “وجود مظلة سياسية لكل مرشح، بات شرطا ضروريا في الطريق لنيل تلك المناصب”، كما قال رئيس فريق لموقع “اليوم 24″، مضيفا أن هذه المناصب وبغض النظر عن شرط الكفاءة، “تأخذ بعين الاعتبار، وبشكل ضمني، الحساسيات السياسية في المجلس، وهي تطالب بحصتها في أي توظيفات.. بمعنى آخر، فإن الأمر قريب مما يطلق عليه الصحفيون اسم الوزيعة”.

مصدر مطلع بمجلس المستشارين قال كذلك لموقع “اليوم 24″، إن النتائج محسومة سلفا، ولقد تبقى المنصب الرابع للتباري عليه بين مرشحين آخرين يحاول كل من حزبي الحركة الشعبية والاستقلال الضغط من أجل تزكية مرشحه. “تذكروا هذه الأسماء جيدا، ستكون هي الأسماء نفسها التي سترد في قائمة الناجحين لنيل هذه المناصب.. إنه أمر مؤسف، لكنها الطريقة التي تجري بها مثل هذه الأشياء في هذا المكان”، كما يقول مصدر.

يشار إلى أن كريم تاج، عمل كمدير لدواوين وزراء حزب التقدم والاشتراكية منذ حوالي تسع سنوات، ثم مفتشا عاما لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، لكنه عاد لوظيفته بمجلس المستشارين عقب إعفائه من وظيفته.