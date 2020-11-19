فنانات مغربيات تدعمن مواطناتهن والمواهب الصاعدة في الوطن العربي

تشارك فنانات مغربيات في مبادرة لدعم المواهب النسائية في ميدان الغناء، أطلقتها منصة “سبوتيفاي” في الوطن العربي. وتحمل الحملة النسائية لمنصة الموسيقى “سبوتيفاي” شعار “صوتك”، وتقدم من خلالها الفنانات الشهيرات الدعم لزميلاتهن المبتدئات، من خلال الترويج لأغانيهن على المنصة. ومن الفنانات الدعامات للأصوات العربية الصاعدة، نجد الفنانة المغربية منتال بنشليخة، والفنانة سلمى رشيد، والفنانة هند الزيادي. وبخصوص المستفيدات من الدعم، فمن بينهن مغربيتين هما مغنية الراب ختك، والفنانة الصاعدة، ندى أزهيري. وبعيدا عن المغاربة، تشارك نجمات عربيات في مبادرة صوتك، من بينهن الفنانة التونسية لطيفة، واللبنانية مايا دياب، والمصرية كارمن سليمان.

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