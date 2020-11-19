تفاصيل التوزيع الجغرافي لكورونا في المغرب في 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 4559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4641 حالة شفاء، و77 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة ، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) ، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 311 ألف و554 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 257 ألف و992 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 82.8 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5090 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1749)، والرباط-سلا-القنيطرة (864)، وسوس-ماسة (453)، والشرق (390)، وطنجة-تطوان الحسيمة (360)، ومراكش-آسفي (244).

كما تم تسجيل 141 حالة بجهة كلميم-واد نون، و138 بجهة درعة-تافيلالت، و121 بجهة فاس-مكناس ، و76 بجهة بني ملال-خنيفرة، و23 بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 25 بجهة الدار البيضاء-سطات، و10 بكل من جهة الشرق وجهة مراكش- آسفي، و8 حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و7 حالات بجهة درعة-تافيلالت وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و6 حالات بجهة سوس-ماسة، وحالتين بجهة فاس مكناس، وحالة واحدة بكل من جهة كلميم-واد نون وجهة العيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 858 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 12,6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 17 ألف و931 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و421 ألف و980، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 48 ألفا و472 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 141 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1048 حالة، 91 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 403 حالة.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب”كوفيد-19″، فقد بلغ 38 في المائة.