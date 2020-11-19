محامي ترامب: لدينا أدلة على تزوير واسع في عدة ولايات

الخميس 19 نوفمبر 2020

أعلن رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجود أدلة قوية لدى الحملة الانتخابية على عمليات تزوير ضخمة في عدة ولايات خلال انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.



وقال في مؤتمر صحفي الخميس: "ترامب كان من المستحيل أن يخسر فيلادلفيا لولا التزوير، عندما بدأنا بتمثيلنا للرئيس واجهتنا نتائج غريبة والرئيس كان متقدما في الانتخابات".

وأكد محامي الرئيس الأمريكي أن التصويت بالبريد عرضة دائما للاحتيال وللفساد، وعلينا أن ننظر بحذر إليه، مشيرا إلى أن المدن الكبرى التي يسيطر عليها الديمقراطيون شهدت عمليات تزوير.

وقال ترامب إن نتيجة الانتخابات ستتغير لصالح الجمهوريين مع اكتشاف آلاف الأصوات التي لم تحسب في جورجيا.

وأضاف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، الخميس: "نحن في المسار الصحيح نحو الفوز".

ويصر ترامب على عدم قبول الهزيمة، ويواصل الادعاء دون تقديم دليل، على وجود تزوير شاب العملية الانتخابية، وحرمته من الولاية الرئاسية الثانية.

ورفعت حملة ترامب سلسلة من القضايا، بزعم أنه لم يُسمح لمراقبين من الحزب الجمهوري الدخول لمراقبة تعداد الأصوات الانتخابية في ولايات مهمة كان التنافس فيها قويا.