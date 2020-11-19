شكرا لقرائتكم خبر عن ملك النرويج وقرينته يدخلان الحجر الصحي والان مع التفاصيل

الخميس 19 نوفمبر 2020 دخل ملك النرويج هارالد الخامس (83 عاماً) وزوجته الملكة سونيا (83 عاماً) الحجر الصحي، بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا داخل القصر الملكي.

وبحسب ما أعلنه القصر مساء اليوم، فإن السبب في ذلك يرجع إلى ثبوت إصابة موظف في القصر بعد مخالطته الملكة سونيا. وأضاف القصر الملكي أن الملك وعقيلته لا تظهر عليهما أعراض. ونوه بأن برنامج هارالد وسونيا سيتم تعديله وفقاً لظروف الحجر الذي دخل فيه 14 موظفاً أيضاً.

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