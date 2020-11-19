إخماد حريق 'جزيرة الأعراس' وإنقاذ مبلغ مالي ومصوغات ذهبية

أفادت مديرية الدفاع المدني، الخميس، بإخماد الحريق الذي اندلع داخل "جزيرة الأعراس" في بغداد دون خسائر بشرية.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مراكز البياع وبغداد وفريق البحث والإنقاذ الدولي تمكنت من إخماد حادث حريق في الجادرية جزيرة الأعراس"، موضحةً أن "الحادث عبارة عن احتراق 4 شقق تجاوز مشيدة من (السندويج بنل)".
وأضافت المديرية في بيانها، أنه "تم إنقاذ مبلغ من المال قدره 7 ملايين ومصوغات ذهبية في صندوق تم تسليمه الى صاحب العلاقة بموجب وصل رسمي"، مشيرةً إلى أن "الحريق لم يتسبب بوقوع خسائر بشرية".
وأضافت المديرية في بيانها، أنه "تم إنقاذ مبلغ من المال قدره 7 ملايين ومصوغات ذهبية في صندوق تم تسليمه الى صاحب العلاقة بموجب وصل رسمي"، مشيرةً إلى أن "الحريق لم يتسبب بوقوع خسائر بشرية".
وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق من اليوم الخميس، باندلاع داخل "جزيرة الاعراس" في بغداد.
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