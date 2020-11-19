ريال مدريد يفتقد خدمات راموس في مواجهة انتر ميلان

وتم استبدال راموس في الشوط الأول من فوز إسبانيا الساحق 6-0على ألمانيا يوم الثلاثاء.

وقال النادي الإسباني في بيان "بعد خضوعه لفحوص تحت إشراف الفريق الطبي لريال مدريد تأكد إصابة سيرجيو راموس في عضلات الفخذ الخلفية".



وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن راموس سيغيب عن مواجهة فياريال في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع ومباراة انتر ميلان في دوري الأبطال.

ويعاني ريال مدريد من سجل سيء في غياب قائده حيث خسر الفريق في سبع من آخر ثماني مباريات في دوري الأبطال لم يلعب فيها راموس.

ويواجه ريال جدولاً مزدحماً حيث سيخوض مباريات أمام الافيس وشاختار دونيتسك واشبيلية وبروسيا مونشنجلادباخ وأتليتيكو مدريد في الأسابيع الثلاثة المقبلة.