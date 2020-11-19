شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملك النرويج وقرينته يدخلان الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دخل ملك النرويج هارالد الخامس (83 عاماً) وزوجته الملكة سونيا (83 عاماً) الحجر الصحي، بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا داخل القصر الملكي.

وبحسب ما أعلنه القصر مساء اليوم، فإن السبب في ذلك يرجع إلى ثبوت إصابة موظف في القصر بعد مخالطته الملكة سونيا. وأضاف القصر الملكي أن الملك وعقيلته لا تظهر عليهما أعراض. ونوه بأن برنامج هارالد وسونيا سيتم تعديله وفقاً لظروف الحجر الذي دخل فيه 14 موظفاً أيضاً.

كانت هذه تفاصيل خبر ملك النرويج وقرينته يدخلان الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.