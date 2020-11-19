شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في محطة لإنتاج البتروكيماويات في إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 4 آخرون، أحدهم في حالة حرجة، جراء حريق في محطة لإنتاج البتروكيماويات بجزيرة خرج في الخليج.

وقالت وكالة «مهر» الإيرانية، إنه تم إخماد الحريق، من دون أن تشير إلى سببه، وفي وقت لاحق قال متحدث باسم المحطة للتلفزيون الإيراني، إن الحريق اندلع أثناء تصريف الهيدروكربونات في المحطة، وتمت السيطرة عليه.

من جانبه أكد حاكم إقليم بوشهر أن الحريق ناجم عن انفجار في المحطة، جراء تسرب الغاز أثناء إجراء عمليات لحام وتصليح فيها. وتعرضت عدة منشآت بتروكيماوية ومحطات لتوليد الطاقة لأحداث مماثلة خلال الأشهر الماضية، حيث قالت السلطات، إنها ناجمة عن إهمال بشري أو ارتفاع حرارة الجو.

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