شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. عفرين تئن تحت وطأة انتهاكات القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أوميد عبدالكريم إبراهيم

بمجرد ذكر اسم شجرة الزيتون في سوريا؛ تتبادر إلى الأذهان على الفور منطقة عفرين التي بات اسمها مقترناً بهذه الشجرة المباركة؛ إذ تُعد مصدر الدخل الأول لسكانها؛ حيث تمتد مزارع الزيتون على مساحات شاسعة في هذه المنطقة التي تتبع إدارياً لمحافظة حلب، شمالي سوريا، وظلت عفرين أهمّ مصدر للزيتون وزيته الفاخر على مستوى سوريا حتى اندلاع الأزمة عام 2011.

كانت أشجار الزيتون تمتد على مدّ النظر في سهول وجبال منطقة عفرين الخصبة، وتشكل بساطاً أخضر في غاية الجمال، وترسم لوحة فنية طبيعية باهرة، وقبل اندلاع الأزمة السورية كان نحو 70% من أهالي المنطقة ذات الأغلبية الكُردية يعتمدون عليها لتأمين مستلزمات حياتهم؛ إذ كانت أعداد أشجار الزيتون في مركز المدينة، والنواحي، والبلدات التابعة لها؛ تقدَّر بنحو 20 مليون شجرة؛ فضلاً عن أشجار الرمان، والعنب، والتين، التي تشتهر بها المنطقة ذاتها.

احتلال عفرين

وظلَّت هذه الأشجار بمنأى عن هدير المدافع وأزيز الرصاص طيلة السنوات الثمانية الأولى من الحرب التي تعصف بسوريا، ولم يسلم منها بشر، ولا حجر؛ إلا أن كلّ شيء تغير بعد احتلال المنطقة من قبل القوات التركية؛ مدعومة بالفصائل السورية المسلحة الموالية لها في الثامن عشر من مارس/ آذار عام 2018؛ فإلى جانب الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها سكان المنطقة؛ تعرضت عشرات آلاف أشجار الزيتون للحرق، والإتلاف، والاقتلاع، على يد مسلحي الفصائل المذكورة، وأمام أعين جنود القوات التركية.

وسبق أن أقدمت القوات التركية نفسها على قطع واقتلاع أعداد كبيرة من أشجار الزيتون في المنطقة بحجة إقامة نقاط عسكرية، أو فتح الطرقات؛ أما المسلحون؛ فكانوا يقطعونها بهدف حرقها، وبيع فحمها، وقد أدت هذه الانتهاكات إلى تقلص مساحات مزارع الزيتون، وكذلك الغابات الحراجية بدرجة خطيرة.

أما بالنسبة لما تبقى من أشجار الزيتون، وكذلك المعاصر التي كانت يُنتج منها زيت الزيتون، فبدأ مسلحو تلك الفصائل بفرض إتاوات ضخمة على ملّاكها؛ فضلاً عن شراء محاصيل الزيتون من المزارعين بأسعار مخفضة بالتنسيق مع الجانب التركي؛ ثم بيعها في أسواق تركيا، ومنها إلى الخارج بأسعار مضاعفة.

فرض الإتاوات والضرائب

قبل احتلال القوات التركية منطقة عفرين بدعم من الفصائل السورية المسلحة الموالية لها؛ كان سعر صفيحة زيت الزيتون «16 لتراً» يتراوح بين 25 و28 ألف ليرة سورية؛ في حين فرضت القوات التركية والفصائل الموالية لها سعراً يقدر بـ11 ألفاً بعد الاحتلال؛ في الوقت الذي كانت الصفيحة ذاتها تباع بنحو 3 أضعاف هذا المبلغ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

وتنتشر الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا في مركز ونواحي وبلدات عفرين، ويفرض كل فصيل قوانينه على سكان المنطقة التي يسيطر عليها كما يحلو له، وبتنسيق كامل مع القوات التركية التي تكتفي بالتفرج على الانتهاكات الحاصلة؛ حيث يسلب المسلحون 50% من محاصيل الأهالي الذين هربوا من بطشهم، و25% من الذين ما زالوا في مناطقهم؛ فضلاً عن فرض إتاوة تبلغ 15% على أصحاب معاصر الزيتون، وفي بعض المناطق يضع المسلحون أيديهم على المحاصيل بالكامل.

شهادات وتقارير دولية

ونشر موقع «المونيتور» تقريراً نهاية عام 2018 ذكر فيه أن «سرقة زيت الزيتون من عفرين ألحق بها خسائر بمئات ملايين الدولارات»، وهو ما ذهبت إليه إذاعة صوت ألمانيا في تقرير لها باللغة التركية؛ إذ قالت في التقرير المنشور بتاريخ 23 مارس/ آذار 2019؛ إن «13 طناً على الأقل من زيت عفرين نُقل بطرق غير شرعية إلى تركيا في غضون 4 أشهر فقط»؛ أما موقع ODAtv.com؛ فنقل بتاريخ 7 فبراير/ شباط 2019 عن سياسيين إيطاليين وإسبان قولهم إن «تركيا تأخذ الزيت من تلك المنطقة بطرق غير مشروعة، وتبيعه للدول الأوروبية على أنه منتج تركي».

وإلى جانب بيعه في الأسواق المحلية؛ تُصدِّر تركيا زيت عفرين إلى عدد من الدول الأوروبية على أنه منتج تركي، وفي هذا السياق سبق للبرلماني السويسري عن الحزب الديمقراطي المحافظ برنهارد جول «Bernhard Guhl» أن صرَّح لقناة «فوكس نيوز» الأمريكية مطلع العام الماضي؛ بأن «تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها تنهب مزارع الزيتون التي تحتلها في عفرين، وتبيع المحاصيل لدول أوروبية مثل إسبانيا».

زيت عفرين يصل أمريكا

سرقة زيتون عفرين وزيتها لم تعد سراً بعد أن أنكرتها تركيا مراراً؛ حيث نقل رئيس غرفة تجارة وصناعة مدينة أنطاكيا؛ حكمت جينجين؛ خلال اجتماع لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض؛ عن تقرير لوكالة «أنكا» التركية نُشر مؤخراً؛ جاء فيه إن «السلطات التركية تسعى لبيع 90 طناً من زيت الزيتون جُلبت من عفرين قبل مدة قصيرة؛ في الأسواق الأمريكية».

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي؛ فتح ثلاثة برلمانيين عن أحزاب معارضة ملفَّ زيتون عفرين داخل البرلمان التركي، وهم البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطية في مدينة أضنة تولاي هاتموجولار، والبرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري في مدينة هاتاي سوزان شاهين، والبرلماني عن حزب الحركة القومية في هاتاي لطفو كاشكجي.

وتؤكد تقارير صادرة عن عشرات المنظمات المحلية والدولية أنه منذ احتلال القوات التركية، بدعم من الفصائل السورية المسلحة الموالية لها، منطقة عفرين يوم الأحد 18/3/2018؛ بدأ مسلحو تلك الفصائل بعمليات نهب، وسلب، وسرقة ممنهجة طالت كل شيء، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية، وعمليات تعذيب وخطف المواطنين للمطالبة بفديات مقابل إطلاق سراحهم؛ إلى جانب اقتحام البيوت وانتهاك حرماتها؛ كل ذلك أمام أنظار القوات التركية التي لا تحرك ساكناً.