شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام السعودية يعترف بخطأ احتساب هدف الشباب أمام النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

اعترف الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعدم صحة هدف فريق الشباب الأول ضد النصر في الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم والتي فاز بها الشباب 2-1.

وحمل تريساكو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس مع ماناويل نافارو مدير دائرة التحكيم، حكم تقنية الفيديو خطأ احتساب الهدف لعدم قيام الأخير باستدعاء حكم المباراة ومراجعة الحالة.

وكشف تريساكو ونافارو المحادثة التي دارت بين حكم الساحة شكري الحنفوش وحكم تقنية «الفار» تركي الشهدان أثناء الهدف، حيث كان الخير يردد «لايوجد شيء واضح لي».

وأشار محللو أداء التحكيم بعد المباراة، لخطأ احتساب هدف الشباب لوجود أكثر من قرينه لإلغائه كوجود لاعب الشباب في حالة التسلل بجانب تداخله في اللعبة وهو في حالة تسلل.

وبين تريساكو أن حكم الفيديو في تلك المباراة لم يتواجد في الجولة السابقة وسيستمر غيابه حتى يصبح جاهزاً.

وأوضح رئيس لجنة الحكام السعودية أن تلك الحالة هي الوحيدة التي كان قرار غرفة التقنية فيها خاطئاً، وكانت مؤثرة بنتيجة المباراة، وبين أن مشروع احتراف الحكم السعودي بات قريباً، حيث سيتم البدء بـ20 حكماً للساحة، و24 حكماً مساعداً، وسيتم تخصيص رواتب ثابتة لهم.

وأشار إلى أن أول طاقم تحكيم أجنبي في الدوري سيظهر في الجولة الخامسة، في إشارة لمباراة النصر والهلال الاثنين المقبل بناء على طلب من الأول.