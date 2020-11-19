شكرا لقرائتكم خبر عن فيليسوفينتش: الظفرة مطالب بالتركيز أمام خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



أبوظبي: محمد مصطفى

أكد الصربي الكسندر فيليسوفينتش مدرب الظفرة، أنه جهز فريقه جيداً خلال الفترة الماضية، لمواجهة خورفكان السبت في الدوري والتي وصفها بالصعبة، مشدداً على رغبة «الفارس» في العودة إلى لغة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث، مطالباً لاعبي فريقه بالتركيز من بداية المباراة حتى صفارة النهاية.

وقال: استعددنا جيداً للمباراة من أجل تقديم الأفضل وتحقيق الفوز، سيغيب عنّا الثلاثي سلطان الغافري وعمران الجساسي، وإبراهيم سعيد، وسيعود لنا في المقابل الثلاثي بيريرا وياسين البخيت ومسعود سليمان.

وأشار مدرب الظفرة إلى أن خورفكان المنافس فريق طموح وله أهدافه في المسابقة والمباراة، وأن حصده نقطة واحدة بعد 5 جولات لا يعبر عن الأداء الجيد الذي يقدمه، لذلك فإن الظفرة مطالب بالتركيز من أول ثانية إلى آخر ثانية في المباراة.

وارجع المدرب الصربي الإصابات التي طالت لاعبي الظفرة في الفترة الماضية إلى الظروف التي مر بها إعداد الفريق، حيث كانت البداية من دون مدرب إضافة إلى فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

ووصف المدرب الصربي دوري الخليج العربي بأنه مقسوم إلى نصفين وقال: هناك 6 فرق قوية تقاتل من أجل اللقب من ضمنها الشارقة والعين، وخسر الظفرة أمامهما في الجولتين الماضيتين، والنصف الثاني مستوياته عادية.