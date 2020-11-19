تعريف طلاب جامعة الشارقة في الذيد بـ «سوق العمل»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الذيد: ”الخليج 365”

نظم فرع جامعة الشارقة بالذيد «البرنامج التدريبي - الطريق لسوق العمل» على ثلاث مراحل افتراضياً، بمشاركة عدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية وعدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال و130 طالباً وطالبة.

تضمن البرنامج مجموعة من الورش التدريبية، نفذت على ثلاث مراحل، عُرضت بالمرحلة الأولى من البرنامج التدريبي ثلاثة موضوعات، حيث قدم الدكتور صالح محمد زكي اللهيبي نائب مساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الأفرع، عرضاً حول كيفية بناء السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية للحصول على فرصة وظيفية، كما ركز الموضوع الثاني على كيفية الحصول على وظيفة في ظل التنافسية العالية في سوق العمل قدمه الدكتور محمد بيومي الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع - فرع الذيد، بينما تضمن الموضوع الثالث من المرحلة التدريبية الأولى الحديث حول كيفية الاندماج في بيئة العمل قدمه الدكتور أسعد حماد أبو رمان الأستاذ المشارك بقسم التاريخ والحضارة الإسلامية مسار الإرشاد السياحي- فرع الذيد، حيث بين أهمية الاندماج كجزء أساسي من عملية التوظيف والنجاح في العمل.

وتناولت المرحلة الثانية موضوعات، بناء الشخصية والتواصل الفعال، وإكساب الطلبة مهارات التعليم والتدريب المستمر ومهارات العمل الجماعي.

وفي المرحلة الثالثة من البرنامج، تم التطرق لموضوعات التزام الطلبة الخريجين بأخلاقيات وقوانين العمل، وتطوير مهارات التعامل باللغة الإنجليزية في بيئة العمل.

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